Озверевшего подростка пришлось изолировать от общества

В Кировском городском суде Мурманской области прокурором города поддержано ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Кировска о помещении несовершеннолетнего правонарушителя 2006 г.р. в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Установлено, что несовершеннолетний склонен к совершению повторных общественно-опасных деяний и преступлений, ранее помещался в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.

В ходе изучения личности правонарушителя стало известно, что ранее он неоднократно совершал общественно опасные деяния, среди которых угон автомобиля, грабёж, кражи и др., но ввиду малолетнего возраста уголовные дела по данным фактам прекращались.

Решение о необходимости помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа являлось предметом обсуждения в рамках межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при прокуроре города, а также нашло отражение в постановлении координационного совещания руководителей правоохранительных органов города Кировска.

По результатам рассмотрения ходатайства, с учётом позиции прокурора, судом принято решение о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 2 года 6 месяцев.