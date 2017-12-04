Пациентка Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи скончалась на территории медучреждения

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области, с учётом рассмотрения материалов проверки прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 10 октября 2017 года женщина, 1988 года рождения, была госпитализирована в ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», но в этот же день самовольно покинула медицинское учреждение. На следующее утро, на территории, прилегающей к больнице, пациентка была обнаружена бригадой скорой медицинской помощи, которые начали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на предпринимаемые меры, пациентка скончалась.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям медицинских работников ГОБУЗ «МГКБСМП», а также должностных лиц данного лечебного учреждения.

Причины смерти до сих пор не называются. Случай вызвал резонанс в соцсетях - интернет-пользователи предположили, что женщина могла выпасть из окна. Однако следователи утверждают, что она, никем не замеченная, самовольно покинула больничное здание.