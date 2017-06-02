Падение цен на апатитовый концентрат повлияло на снижение товаров добывающей промышленности региона

Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, в I квартале текущего года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 113,5% относительно соответствующего периода 2016 года.

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных ископаемых пришлось 37,4%, обрабатывающих производств – 36,8%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 23,8%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2%.

В январе - марте 2017 года в добывающей промышленности региона отгружено товаров собственного производства на сумму 28,8 млрд рублей (86,2% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (на 30,4%).

Индекс производства составил 106,2% к январю - марту 2016 года.

Вследствие реализации инвестиционных проектов увеличился выпуск апатитового концентрата (105,7%). Выше прошлогоднего уровня произведено лопаритового концентрата (108,4%), щебня (в 1,3 раза).

Выпуск железорудного концентрата по итогам I квартала 2017 года снизился на 8,5%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа, а также наладочными работами на новом оборудовании.

Производство нефелинового концентрата составило 97,2% к январю-марту 2016 года.

В январе - марте 2017 года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 28,3 млрд рублей (87,4% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). Индекс производства составил 124,3% к I кварталу 2016 года.