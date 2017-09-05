Падение цен на апатитовый концентрат сказалось на снижении показателя отгрузки товаров собственного производства в добывающей промышленности региона

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в январе-июле 2017 года в добывающей промышленности Мурманской области отгружено товаров собственного производства на сумму 66,5 млрд рублей (89,1% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (порядка 30%).

Индекс производства составил 110,3% к январю-июлю 2016 года (в среднем по России – 103,2%).

Вследствие реализации Кировским филиалом АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК» и АО «СЗФК» инвестиционных проектов увеличился выпуск апатитового концентрата (109,4%). Выше прошлогоднего уровня произведено нефелинового (102,6%) и лопаритового (105,9%) концентратов, щебня (в 1,4 раза).

Выпуск железорудного концентрата по итогам 7 месяцев 2017 года снизился на 3,5%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа, а также наладочными работами на новом оборудовании в I квартале этого года.