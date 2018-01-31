Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеРАМКИ ЗАКОНА: Как мошенники обманывают северян, или Приобрести мебель на заказ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.01.18 10:21

Падение цен на нефть поддерживает курс доллара

Мировые цены на нефть сегодня утром опускаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о более значительном росте запасов в США за минувшую неделю по сравнению с прогнозами, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным API, запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 3,2 миллиона баррелей, до 414,8 миллиона баррелей. Прогноз аналитиков предполагает увеличение показателя лишь на 0,126 миллиона баррелей. Таким образом, аналитики ожидают первый рост индикатора с конца ноября прошлого года.

При этом запасы бензина выросли на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 4,1 миллиона баррелей, сообщил API. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 2,4 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

«Увеличивающиеся опасения по поводу роста запасов в США продолжают оказывать давление на сырьевые (цены. - Ред.). За последние несколько лет США значительно усилили свою роль в мировой нефтяной индустрии», - цитирует агентство «Рейтер» слова главы «Sun Global Investments» Михира Кападии.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,3048 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 1,34 копейки. Однако к последней сделке 30 января  доллар подешевел на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос почти на 48 копеек и составил 70,0212 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 11,12 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 425 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
Михаил Зверев
29.01.18 10:13
Как всегда отличный концерт! Талантливые ребята живут и творят на Кольском севере.
Комментарий к новости:Слушаем и вспоминаем Владимира Высоцкого
Иваныч
27.01.18 11:52
Принято очередное глупое решение. Управление в стране и так централизовано до предела: без одобрямс из Москвы ни одно решение на местах не принимается. Представляю, как завертится чиновничий маховик,
Комментарий к новости:Северный морской путь начинается из Москвы!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссиянам приходится жить в кредит-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 39 копеек, доллара – снизился почти на 11 копеек-PRO ЭнергетикуАО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика