Падение цен на нефть поддерживает курс доллара

Мировые цены на нефть сегодня утром опускаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о более значительном росте запасов в США за минувшую неделю по сравнению с прогнозами, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным API, запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 3,2 миллиона баррелей, до 414,8 миллиона баррелей. Прогноз аналитиков предполагает увеличение показателя лишь на 0,126 миллиона баррелей. Таким образом, аналитики ожидают первый рост индикатора с конца ноября прошлого года.

При этом запасы бензина выросли на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 4,1 миллиона баррелей, сообщил API. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 2,4 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

«Увеличивающиеся опасения по поводу роста запасов в США продолжают оказывать давление на сырьевые (цены. - Ред.). За последние несколько лет США значительно усилили свою роль в мировой нефтяной индустрии», - цитирует агентство «Рейтер» слова главы «Sun Global Investments» Михира Кападии.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,3048 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 1,34 копейки. Однако к последней сделке 30 января доллар подешевел на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос почти на 48 копеек и составил 70,0212 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 11,12 копейки.