Пакет законопроектов по обеспечению развития Арктической зоны РФ оказался «сырым»

На площадке Государственной Думы прошло заседание рабочей группы по законодательному обеспечению развития Арктической зоны Российской Федерации. В нём приняли участие депутаты Госдумы, руководители профильных министерств и ведомств, представители Арктических регионов страны. От Мурманской областной Думы в состав рабочей группы входят первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко и депутат Максим Иванов.

В центре внимания участников были вопросы законодательного обеспечения государственной поддержки инвестиционной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства в Арктической зоне Российской Федерации.

Отмечалось, что подготовлен и внесён в правительство страны пакет из четырёх законопроектов, которые направлены на стимулирование экономического развития всех Арктических регионов, в том числе и Мурманской области. В них предусмотрены и преференции для бизнеса.

Владимир Мищенко подчеркнул, что пакет законопроектов «сырой», требует доработки, внесения поправок и дополнений - это предмет второго чтения.

- Также пока не представлены расчёты и механизм предоставления преференций малому бизнесу, источники финансирования, - отметил первый вице-спикер думы. - Необходима отдельная, тщательно проработанная программа поддержки малого и среднего бизнеса на Арктических территориях, в том числе в Мурманской области. К развитию Арктики важен комплексный подход.