Палубные летчики Северного флота отработали посадку на вертолётную площадку большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков»

Палубные лётчики Северного флота в ходе проведения учебно-тренировочных полетов отработали взаимодействие с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на рейде Кольского залива.

Всего в тренировочных полетах было задействовано три экипажа вертолётов Ка-27. В течение полетной смены лётчики отработали взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» находящегося на стопе. Палубные летчики в рамках взаимодействия провели облеты БПК «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Перед проведением занятий по совершению посадки на палубу летчики отрабатывали аэродромные полеты.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также может нести на борту два корабельных вертолёта Ка-27.