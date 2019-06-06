Палубные лётчики Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья

Лётчики корабельного истребительного авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота вчера выполнили первые в летнем периоде обучения полёты на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Экипажи отработали лётную смену на аэродроме Североморск-3. В полётах принимали участие как опытные, так и молодые лётчики. Было задействовано четыре боевые машины МиГ-29К и два МиГ-29КУБ, которые совершили по нескольку взлётов и посадок на аэродром.

В ходе выполнения полётных заданий пилоты на практике отработали тактические приемы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств противника.

Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, палубные летчики совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. В небе они выполняли отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей. Также пилоты отработали групповую слётанность в боевых порядках авиагрупп.

Как сообщает пресс-служба СФ, учебно-тренировочные полёты корабельных истребителей проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова в сложных метеорологических условиях. Часть полётных заданий истребители выполнили над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

Выполнению полётов корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.