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Мурманская область. Арктика06.05.18 16:59

Память погибших участники митинга в Долине Славы почтили Минутой молчания

Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись  сегодня, шестого мая 2018 года, в одном из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области – Долине Славы.

Здесь, на территории одноименного мемориального комплекса «Долина Славы», состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны, родные и близкие, погибших защитников Советского Заполярья, волонтеры и общественники, представители правительства Мурманской области, администраций муниципалитетов, силовых и правоохранительных ведомств, спасательных структур, в том числе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Память погибших на полях сражений и умерших от ран участники митинга почтили Минутой молчания, а также возложили венки и цветы к памятнику «Павшим» и «Скорбящей матери» и могилам героев, свои жизни положивших на защиту Родины. Венки и красные гвоздики в память о героях огненных лет также возложили представители Главного управления МЧС России по Мурманской области и добровольцы дела спасения – мурманских отделений Российского союза спасателей и Всероссийского общества спасания на водах.

После памятных мероприятий торжества продолжились на многофункциональной площадке (традиционно развернутом палаточном городке), где все желающие смогли посетить выставку вооружения и медицинского оборудования, предоставленных клубом «Заполярный рубеж»; послушать концерт творческих коллективов; увидеть реконструированную упряжку оленно-транспортных батальонов.

Большой интерес вызвала и интерактивная площадка регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области. Одним из направлений деятельности в соответствии с концепцией этой организации является создание организационно-правового механизма участия ДОСААФ России совместно с МЧС России и Минобороны России в аварийно-спасательных и других неотложных работах, проводимых при возникновении чрезвычайных ситуаций. Потому не удивительно, что члены ДОСААФ напомнили всем желающим об основах гражданской обороны и объясняли правила надевания общевойскового защитного комплекта.

В завершении праздника северяне и гости Заполярного края смогли отведать солдатской каши и чай из полевой кухни, поговорить о прошлом с ветеранами Великой Войны и поздравить их с этим великим праздником - Днем Победы! 

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