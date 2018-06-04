Памятная стела будет отреставрирована

В 1918-1919 годах в районе улицы Буркова в городе Мурманске было организовано городское кладбище, где хоронили британских солдат и офицеров, погибших во время событий, связанных с интервенцией Британских войск в Мурманской области. В 1930 году 40 британских могил были перенесены на окраину Планерного поля (сегодня – улица Рогозерская), где кладбище находится и сегодня.

После перезахоронения могил, вопрос о переносе мемориальной стелы, воздвигнутой, предположительно, в честь павших англичан, остался нерешенным. Объект остался на улице Буркова.

За истекшие годы за памятником должного ухода не осуществлялось и его состояние, как внешнее эстетическое, так и техническое резко ухудшилось. На объекте – отметины от поджогов, сколы, вандальные надписи.

– Несмотря на неоднозначное отношение горожан к историческим событиям 1918-1919 годов, стела, несомненно, является памятником истории, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Именно поэтому было принято решение о проведении реставрационных работ его верхней части.

Стоит отметить, что основание стелы остается на прежнем месте. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы исключить повреждения элементов памятника и обеспечить транспортировку в соответствии с правилами перевозки крупногабаритных грузов.