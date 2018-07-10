Памятник Петру и Февронии установили в Полярных Зорях

В России отметили День семьи, любви и верности, этот праздник - дань памяти православным святым князю Петру и его жене Февронии Муромским.

8 июля настоятель Свято-Троицкой церкви города атомщиков протоиерей Василий Вольский совершил чин освящения памятника Святым благоверным, установленного в полярнозоринском парке.

В городе уже существует площадка молодожёнов с беседкой и деревом, где женихи и невесты оставляют замки, символизирующие прочность их союза. Теперь к свадебным традициям можно будет добавить ещё одну.