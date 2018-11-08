Памятнику воинам Полярной дивизии в Мурманске быть

Сегодня состоялось заседание организационного комитета по созданию памятника воинам Полярной дивизии. Мемориальный объект планируется установить на аллее Полярной дивизии, расположенной в северной части проспекта Героев-североморцев, появится новый военный мемориал.

Такую инициативу в феврале выдвинула городская общественная организация содружества городов-героев «Мурманск – город-герой». Её поддержал ряд других общественных объединений. Положительное решение по этому вопросу принял Совет депутатов города Мурманска.

Скульптура увековечит память воинов знаменитой Полярной дивизии, сформированной для защиты Мурманска из добровольцев-северян в 1941 году. В ожесточенных боях Полярная дивизия сумела остановить врага в нескольких десятках километров от Мурманска.

– Мурманчане неоднократно обращались в администрацию города с предложением установить памятник воинам Полярной дивизии. Безусловно, героический подвиг наших земляков должен быть увековечен, – подчеркнул глава администрации областного центра Андрей Сысоев. – Примечательно, что место установки мемориального объекта определено ещё при закладке сквера.

Более двух месяцев длился конкурс архитектурных проектов. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли архитекторы, депутаты Совета депутатов, представители городских властей, общественности, не выявила единоличного победителя, а приняла решения взять за основу лучшее, что было предложено авторами.

– Памятник планируется установить за народные деньги, каждый мурманчанин сможет внести свой вклад в это важное дело. Надеюсь, эту инициативу поддержат и жители других городов Мурманской области, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, председатель общественной организации содружества городов-героев «Мурманск – город-герой» Михаил Белошеев.

Сейчас проект памятника дорабатывается. В ближайшем будущем с ним ознакомят и мурманчан.