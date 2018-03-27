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Мурманская область. Арктика27.03.18 10:35

Памятный бюст писателя Николая Скромного установлен на Аллее писателей в Мурманске

28 марта в 12 часов на Аллее писателей перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится церемония открытия памятного бюста писателя Николая Скромного.

Открытие бюста приурочено к 80-летию со дня образования Мурманской области и 70-летию со дня рождения писателя. Мероприятие проходит по инициативе Мурманского регионального общественного фонда писателя Николая Скромного и Мурманской общественной организации Союза писателей России при поддержке правительства Мурманской области.

Николай Александрович Скромный (28.03.1948-30.01.2007), член Союза писателей СССР (1988), член Союза писателей России (1991), ответственный секретарь Мурманской областной общественной организации Союза писателей России (2002 – январь 2007). Всероссийское признание у читателей и критиков получил роман «Перелом», созданию которого Николай Александрович посвятил около 20 лет жизни. Роман-эпопея рассказывает об одном из трагичных, переломных моментов в истории России – периоде сплошной коллективизации.

Автор памятного бюста – Александр Арсентьев, который является также автором скульптурных работ в Долине Славы «Скорбящая мать», композиции «1941-1944», памятника воину-освободителю в Кандалакше, Мемориала советским воинам в Печенге, а также бюстов на Аллее писателей около библиотеки.

В церемонии открытия примут участие президент Мурманского регионального общественного фонда писателя Николая Скромного Сергей Рыхлов, мурманский скульптор Александр Геннадьевич Арсентьев вдова писателя Анна Скромная, его коллеги и друзья, а также представители Правительства Мурманской области, писатели, библиотекари и музейные работники, студенты, жители областного центра.

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