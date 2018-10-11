ПАО «МРСК Северо-Запада» возглавил Артем Пидник

Артем Пидник избран на должность генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочернее предприятие ПАО «Россети»). Соответствующее решение принял Совет директоров компании 10 октября 2018 года.

«Артем Юрьевич на предыдущем месте работы доказал, что может решать серьезные задачи. Северо-Западное предприятие «Россетей» - это, безусловно, новый уровень ответственности и новый масштаб деятельности. Вместе с тем, уверен, что разносторонний опыт и профессиональные компетенции руководителя позволят ему в кратчайшие сроки погрузиться в работу и выполнить все поставленные цели. Надеюсь, что приход Артема Пидника усилит нашу управленческую команду», - прокомментировал назначение Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Артем Пидник окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 2005 году по специальности «юриспруденция». В 2006 - 2007 годах в этом же вузе прошел обучение по направлениям: «Управление организацией», «Управление проектами» «Управление маркетингом». В 2012 году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов изучил курс «Финансовый менеджмент». В 2015-2017 годах в СПбГУ прошел программу профессиональной переподготовки, получив квалификацию «Мастер делового администрирования» (MBA).

Трудовую деятельность начинал в сфере правового консалтинга. До прихода в МРСК Северо-Запада топ-менеджер возглавлял группу компаний «Севкабель» (Санкт-Петербург), где менее чем за три года не только вывел холдинг из предкризисного состояния, но и добился рентабельных показателей. Ранее Артем Пидник работал заместителем генерального директора ЗАО «СМУ-10 Метростроя», а до этого занимал должность директора по экономике и финансам в ООО «Балтийский завод – судостроение».

«Перед МРСК Северо-Запада, как и перед другими дочерними структурами «Россетей», стоит важная задача модернизации электросетевого комплекса на основе цифровых решений. Приложу все силы для того, чтобы наше предприятие было в числе лидеров по показателям надежности энергоснабжения, финансовой устойчивости и инновационного развития в интересах миллионов наших потребителей и акционеров», - подчеркнул новый генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник.