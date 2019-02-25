ПАО «Мурманская ТЭЦ» и управляющие компании провели рейд по снятию контрольных показаний приборов учета

ПАО «Мурманская ТЭЦ» и управляющие компании ООО «МУ ЖСК» и ООО «Наш общий дом» провели рейд по снятию контрольных показаний индивидуальных приборов учёта горячей воды. Для обхода были выбраны дома с высокими суммами корректировок за тепловую энергию - ул. Гвардейская, 7; Крупской, 24 и Героев Рыбачьего, 75.

Специалисты провели сверку последних переданных показаний по расходу горячей воды с фактическими.

— Общедомовой прибор учёта тепла фиксирует как потребление теплоносителя на отопление, так и на горячее водоснабжение. Поэтому передача показаний индивидуальных приборов учёта также влияет на расчёт корректировки, — отметил директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ» Александр Парский. — Обращаем внимание жителей на важность своевременной передачи показаний.