ПАО «Мурманская ТЭЦ» проведёт испытания на максимальную температуру

Согласно постановлению администрации г. Мурманска с 23 по 25 мая будут проведены испытания тепловых сетей от Восточной котельной на максимальную температуру теплоносителя.

В связи с этим в квартирах домов Октябрьского округа (ул. Полярные Зори, Книповича, Карла Маркса, Старостина, Маклакова, Тарана, Мира, Верхнеростинское шоссе и др.) будет повышенная температура воздуха. Просим проявить осторожность при прикосновении к радиаторам и трубам систем отопления. Горячая вода на период испытаний будет отсутствовать.

При повреждении тепловых сетей возможен выход горячей воды на поверхность. Необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к местам парения, не проходить и не проезжать через затопленные улицы и тротуары. Не следует находиться и оставлять автотранспорт в охранной зоне трубопроводов надземной прокладки. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций просим сообщить по телефонам: 53-72-84, 53-72-81, 45-85-83.

График остановки теплоисточников и испытаний теплосетей.