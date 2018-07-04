ПАО «Мурманская ТЭЦ» расторгает договоры теплоснабжения с рядом управляющих компаний и ТСЖ

С 1 августа 2018 года расторгнуты договоры теплоснабжения между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и рядом исполнителей коммунальных услуг в Мурманске: ООО «МГК» (ИНН 5190921736), ООО «МГК» (ИНН 5190045253), ООО «ЖЭК» (ИНН 5190061262), ООО «Жилспецстрой Плюс» и ТСЖ «Окраина». К этому шагу поставщику тепла пришлось прибегнуть в связи с большой задолженностью исполнителей коммунальных услуг за тепловую энергию.

Основанием для расторжения договора стало постановление правительства РФ № 124, предусматривающее такую возможность при наличии долга за три и более периода.

С августа 2018 года ПАО «Мурманская ТЭЦ» берёт на себя функции исполнителя коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и будет самостоятельно выпускать квитанции за отопление и подогрев горячей воды, осуществлять сбор платежей.

— Обеспечение надёжного теплоснабжения, своевременная подготовка к отопительному периоду возможны только при соблюдении потребителями платежной дисциплины, - пояснил начальник юридического отдела ПАО «Мурманская ТЭЦ» Александр Тропин. - Просим жителей внимательно отнестись к проверке платёжных реквизитов при оплате коммунальных услуг, а также обратить внимание на необходимость передачи показаний способами, указанными в новых квитанциях за август.

Все управляющие компании являются злостными неплательщиками за тепловую энергию. ООО «МГК» (ИНН 5190921736) накопило задолженность в 22 млн рублей, ООО «МГК» (ИНН 5190045253) задолжало 49 млн рублей, ООО «ЖЭК» (ИНН 5190061262) — 51 млн рублей, ООО «Жилспецстрой Плюс» — 48 млн рублей, ТСЖ «Окраина» — 12 млн рублей.