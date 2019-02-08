Парад невест разных национальностей

9 февраля представители национально-культурных общественных объединений, участники проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области примут участие в фестивале национальных культур «А у нас невеста».

Гости праздника смогут познакомиться с национальными свадебными обрядами, услышат свадебные песни и увидят зажигательные танцы. В фойе будет работать выставка декоративно-прикладного искусства.

Мероприятие состоится в 18.00 в Доме культуры Ленинского округа по адресу: г. Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, 47.