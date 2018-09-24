Парад роботов состоится в атомграде

В атомграде дадут старт яркому и масштабному образовательному проекту. Его реализация стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе Фонда АТР АЭС. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 г. Полярные Зори» получил 501 тысчу рублей на развитие одного из направлений своей работы – обучения лего-конструированию и робототехнике.

Около 170 тысяч рублей были предусмотрены на реализацию проекта в бюджете самого детского сада.

Средства направлены в первую очередь на покупку образовательных наборов по робототехнике «LEGO WeDo 2.0», планшетных компьютеров (они необходимы для программирования роботов), детских конструкторов «LEGO», мультимедийной системы и подвесного экрана.

Одним из основных мероприятия реализации проекта станет Региональный фестиваль робототехники для детей и подростков. Его формат предусматривает проведение серии мероприятий в течение месяца.

На среду назначено торжественное открытие. 10 октября в рамках Фестиваля состоится познавательный квест-игра «Мы дети Атомграда» для детей старшего дошкольного возраста. Учеников 1-4 классов 23 октября ждет «Роболига», а учащиеся 5-11 классов определят лучшего специалиста по конструированию и программированию роботов.

Участники будут работать с самыми продвинутыми и многофункциональными наборами конструкторов серии «LegoEducation» и «LegoWedo».

30 октября на закрытии фестиваля будут представлены все созданные модели. Зрителей ждёт настоящий парад роботов.