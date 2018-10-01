Параметры сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии по Мурманской области приняты Федеральной антимонопольной службой

В сентябре 2018 года комитет по тарифному регулированию Мурманской области провёл ряд согласительных совещаний с Федеральной антимонопольной службой. Они были посвящены параметрам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности), в том числе тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год.

Сводный прогнозный баланс формируется в том числе с целью удовлетворения спроса потребителей электрической (тепловой) энергии и мощности, обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, расчетов регулируемых цен и тарифов на электрическую энергию и мощность.

В совещаниях приняли участие представители как со стороны ФАС России – Ассоциация «НП Совет Рынка», АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», АО «Системный оператор Единой энергетической системы», так и со стороны комитета – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Параметры сводного прогнозного баланса на 2019 год, предложенные комитетом к утверждению, были подтверждены и поддержаны представителями Ассоциации «НП Совет Рынка», АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и приняты ФАС России по предложению региона.