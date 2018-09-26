У фонтана в МФК «Северное Нагорное» - место встречи изменить нельзя!Процесс рассмотрения законопроект о пенсионном законодательстве во втором чтении пройдёт спокойно – Татьяна Голикова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.09.18 08:20

Парк спецтехники АО «ММТП» пополнился универсальным и трудолюбивым «дворником»

В комплексе социально-бытового обеспечения АО «ММТП» введён в эксплуатацию современный минипогрузчик «AVANT 630». Компактная машина обладает грузоподъёмностью в 1100 кг и предназначена для решения задач в коммунальном хозяйстве в любое время года. Главным достоинством техники считается мощная гидравлическая система, совместимая со всеми видами навесного оборудования.

Дополнительно портовики приобрели целый комплект такого оборудования: ковши различных видов, щётку с системой распыления воды, снегометатель, пескоразбрасыватель и мойку высокого давления с ручным водяным шлангом, которая превращает погрузчик в мобильную помывочную станцию.

Именно за счёт сменных «насадок» погрузчик становится универсальным - пригодным для уборки снега и льда, очистки и мытья тротуаров, а также для сбора опавшей листвы, что является актуальным с наступлением осеннего сезона.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Наталья
26.09.18 00:10
18.09.1971 будущее
Комментарий к новости:ЗНАКИ: В основе астрологии профессий лежит связь знаков Зодиака и планет с определёнными видами деятельности
Антонина Филатовна
25.09.18 22:07
Доиграется Артемьев в правду - задвинут это "зеркало" нашей жизни в тёмную комнату.
Комментарий к новости:Отсталая и полуфеодальная экономика России – диагноз ставит Игорь Артемьев
Александр
25.09.18 20:41
Спасибо АТВ ЗАТО-ТВ!!! ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДОСТОЙНО МОЛОДЦЫ!!!Респект и уважение!!! Ваш коллега А.Бирюков.
Комментарий к новости:Легендарная подлодка проходит музеефикацию на акватории СРЗ «Нерпа
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:00«Машины времени». Документальный фильм (16+)15:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Ремонт по-честному». ТВ-шоу (16+)
-PRO ДеньгиКабмин раньше времени начнёт опустошать кошельки россиян, вводя с 1 января 2019 года индексацию тарифов ЖКХ в два этапа-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыГосдума ввела уголовную ответственность за отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовал: 121 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика