Парк спецтехники АО «ММТП» пополнился универсальным и трудолюбивым «дворником»

В комплексе социально-бытового обеспечения АО «ММТП» введён в эксплуатацию современный минипогрузчик «AVANT 630». Компактная машина обладает грузоподъёмностью в 1100 кг и предназначена для решения задач в коммунальном хозяйстве в любое время года. Главным достоинством техники считается мощная гидравлическая система, совместимая со всеми видами навесного оборудования.

Дополнительно портовики приобрели целый комплект такого оборудования: ковши различных видов, щётку с системой распыления воды, снегометатель, пескоразбрасыватель и мойку высокого давления с ручным водяным шлангом, которая превращает погрузчик в мобильную помывочную станцию.

Именно за счёт сменных «насадок» погрузчик становится универсальным - пригодным для уборки снега и льда, очистки и мытья тротуаров, а также для сбора опавшей листвы, что является актуальным с наступлением осеннего сезона.