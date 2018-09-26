Парк спецтехники АО «ММТП» пополнился универсальным и трудолюбивым «дворником»
В комплексе социально-бытового обеспечения АО «ММТП» введён в эксплуатацию современный минипогрузчик «AVANT 630». Компактная машина обладает грузоподъёмностью в
Дополнительно портовики приобрели целый комплект такого оборудования: ковши различных видов, щётку с системой распыления воды, снегометатель, пескоразбрасыватель и мойку высокого давления с ручным водяным шлангом, которая превращает погрузчик в мобильную помывочную станцию.
Именно за счёт сменных «насадок» погрузчик становится универсальным - пригодным для уборки снега и льда, очистки и мытья тротуаров, а также для сбора опавшей листвы, что является актуальным с наступлением осеннего сезона.