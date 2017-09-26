Парковка машин на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья, остаётся самым распространённым нарушением в Мурманске

В Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда» состоялся общественный рейд по проверке соблюдения прав людей с ограниченными возможностями на парковке у нескольких торговых центров областной столицы. На момент прибытия контролеров практически все парковочные места для инвалидов на уличных стоянках возле торгового центра «О’кей» и гипермаркета «Лента» были заняты.

Основанием для проведения рейда стало обращение жителя Мурманска, у которого сын является инвалидом 1-й группы, в региональную общественную приемную председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области. В своей жалобе мурманчанин сетовал на постоянные проблемы с парковкой на специально отведенных местах возле крупных магазинов.

«Проблема с парковками для инвалидов в Мурманске остаётся острой, - отметил председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в Мурманской области Святослав Ширвель. – Жители с ограничениями по здоровью ежедневно сталкиваются с этой проблемой. У многих административных зданий и в местах наиболее массового скопления людей выделены места для инвалидов, но часто они заняты обычными водителями. В такой ситуации инвалидам приходится оставлять машины вдали от социально значимых объектов и преодолевать лишнее расстояние, что для многих из них – сложно».

«Цель рейда - не наказать кого-либо, а обратить внимание владельцев транспортных средств на имеющуюся проблему. Наша задача - призвать жителей Мурманска и Мурманской области уважать права людей с ограниченными возможностями», - заключил Ширвель.

По словам инспекторов отдельного батальона ДПС, участвующих в акции, парковка обычных машин на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья, остаётся самым распространённым нарушением.

Большинство автовладельцев, извиняясь, оправдывались тем, что очень торопились, другие - просто не обратили внимание на запрещающий знак. Такие оправдания не помогли: сотрудники ДПС на месте составляли протоколы о правонарушениях с наложением штрафа, а также проводили эвакуацию транспортных средств, владельцев которых не было на месте. Уточним, в соответствии со статьей 12.19 часть 2 КоАП РФ нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трёх до пяти тысяч рублей, также подразумевает эвакуацию ТС на специализированную штрафстоянку.

Подобные рейды будут продолжены.