Парковка около контейнерных площадок становится накладной

В ЗАТО г.Североморск возле контейнерных площадок, находящихся в зоне ответственности органов местного самоуправления, появятся дорожные знаки «Стоянка запрещена». Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск в проект Правил благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г.Североморск внесены положения, устанавливающие запрет на остановку и маневрирование вблизи контейнерных площадок транспортных средств, препятствующих вывозу мусора.

За нарушение Правил благоустройства будет грозить административная ответственность - штраф от 1000 до 3000 рублей на граждан, от 10 до 20 тысяч рублей на должностных лиц, от 10 до 30 тысяч рублей на юридических лиц.

Кроме того, возле контейнерных площадок, находящихся в зоне ответственности органов местного самоуправления, а не на придомовой территории управляющих компаний, появятся дорожные знаки «Стоянка запрещена». В случае нарушений требований запрещающего знака штрафные санкции будут предъявляться сотрудниками ГИБДД.

Эти меры призваны пресечь случаи блокирования припаркованным автотранспортом подъездных путей к местам накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). По информации регионального оператора, в ЗАТО г.Североморск зарегистрированы 35 случаев срыва графиков вывоза ТКО именно по этой причине.