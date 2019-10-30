Парламентарии Мурманской области принимают участие в Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

В Санкт-Петербурге проходит Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». В традиционном ежегодном мероприятии принимают участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и депутат Думы Юрий Шадрин.

Форум является основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации.

Здесь обсуждаются практические и методические подходы к разработке и реализации стратегий, как субъектов РФ, так и муниципальных образований.

За два дня на форуме будет проведено 25 мероприятий с участием представителей органов государственной власти, руководителей регионов и глав муниципалитетов, государственных корпораций, российский и иностранных экспертов. Во всех дискуссия будет затронута главная тема – «Национальные цели и эффекты для территорий».

Отдельное внимание уделяется региональному преломлению национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Образование».

Впервые на форуме сформирована тематическая линия, посвященная месту стратегического аудита в системе управления.