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Мурманская область. Арктика23.07.19 12:25

Парламентарии решили повысить предельный объём межбюджетных трансфертов местным бюджетам до 15 процентов

Так профильный комитет Госдумы частично одобрил поправки Мурманской областной Думы в бюджетное законодательство.

Региональный парламент направил поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования межбюджетных отношений». Этим законопроектом, в частности, уточняются условия и порядок предоставления, возможность новых форм межбюджетных трансфертов, уточняются бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Одно из дополнений касается общего объёма иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из бюджета субъекта Российской Федерации. Первоначально предполагалось, что он не может превышать 10 процентов общего объёма межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) расчётного объёма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

По мнению депутатов Мурманской областной Думы, данное ограничение может повлечь возникновение рисков несбалансированности муниципальных бюджетов, поскольку в ходе исполнения местного бюджета могут возникнуть непредвиденные обстоятельства в связи со снижением поступления доходов, возникновением дополнительных расходных обязательств, затрагивающих основные сферы жизнедеятельности населения, а также необходимостью исполнения решений судебных и надзорных органов.

На недавно состоявшемся комитете Госдумы по бюджету и налогам поправка к законопроекту была рассмотрена и частично учтена. Парламентарии решили повысить предельный объём межбюджетных трансфертов местным бюджетам до 15 процентов.

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