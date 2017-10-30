В Мурманской областной Думе состоялось заседание постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству Парламентской Ассоциации Северо-Запада России под председательством Наталии Ведищевой. В нём также приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, член Совета Федерации ФС РФ Игорь Чернышенко, Генеральный консул РФ в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно, министр экономического развития области Елена Тихонова.

Парламентарии Северо-Запада России обсудили состояние и основные направления международного сотрудничества в Арктике. Выступивший по данному вопросу представитель министерства иностранных дел РФ в Мурманске Евгений Галкин отметил, что наша страна направляет все усилия на сохранение конструктивного сотрудничества, делает все, чтобы Арктика развивалась как территория мира, дружбы и стабильности.

Игорь Чернышенко заострил внимание на законодательных аспектах развития Арктики. В частности, отмечалась необходимость ускорить работу по принятию федерального закона об Арктической зоне. Парламентарии поддержали данное предложение, которое планируется вынести на обсуждение конференции ПАСЗР. Сегодня приоритетные направления работы по развитию Арктики – это проекты по освоению природных месторождений, освоение Северного морского пути, экология и безопасность, отметил сенатор.

Об основных направлениях деятельности в сфере международного сотрудничества Мурманской области рассказала Елена Тихонова. Как приграничный регион, наша область принимает участие в программе Коларктик, в рамках которого реализуются проекты экологической направленности, реконструкции автомобильных дорог. Успешный пример сотрудничества Мурманской области в сфере ядерной и радиационной безопасности – с губернией Финнмарк.

Парламентарии поделились опытом международного сотрудничества регионов Северо-Запада. Свою лепту в развитие приграничного сотрудничества вносят и депутаты Мурманской областной Думы, подчеркнула Наталия Ведищева. Налажено активное взаимодействие с норвежской стороной по вопросам защиты прав детей в смешанных российско-норвежских семьях, идет работа патриотической направленности.

Депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин обратил внимание на важность развития международного сотрудничества с участием как можно большего количества структур, к примеру, задействовать в этом Русское географическое общество, представителей малого бизнеса.

О сотрудничестве в своем регионе присутствующих проинформировал заместитель председателя государственного Совета Республики Коми Владимир Косов. Он подробно остановился на проектах в сферах образования и молодежной политики, культуры, здравоохранения, социальной.

Заместителями председателя постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству избраны – председатель комитета по региональной политике и вопросам местного самоуправления Архангельского областного собрания депутатов А.Е. Поликарпов и заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов В.Г. Каленский..