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Мурманская область. Арктика04.03.19 11:44

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России считает, что работу по совершенствованию законодательства в сфере обращения с ТКО необходимо продолжить

Прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления. Мероприятие состоялось на базе законодательного собрания Вологодской области. В нём приняли участие парламентарии Республики Коми, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской областей, г. Санкт-Петербурга. Мурманскую область представляли первый заместитель главы регионального парламента Владимир Мищенко и депутат областной Думы Юрий Шадрин.

Парламентарии обсудили ряд актуальных вопросов в части развития внутреннего и выездного туризма, формирования туристической привлекательности регионов.

С информацией на эту тему выступил Юрий Шадрин. Он отметил, что в ряде субъектов Северо-Запада России налажен интенсивный обмен делегациями с Китайской Народной Республикой - это официальные представители, деловые круги, представители общественных организаций.

- В некоторых регионах развиваются побратимские связи. Соглашения о сотрудничестве с китайскими городами заключили шесть муниципальных образований Ленинградской области, два – Республики Коми, город Мурманск также имеет город-побратим в Китае, это Харбин. Развиваются связи в экономической, инвестиционной, а также образовательной сферах. Практически у всех опорных ВУЗов регионов Северо-Запада России налажены контакты с высшими и научно-исследовательскими учреждениями различных провинций Китая. Активно осуществляется взаимодействие в сфере туризма, например, в Мурманской области. Важная часть китайско-российского сотрудничества - межрегиональное, которое бурно развивается в последние годы. Число китайских туристов, посетивших Мурманскую область, ежегодно растет, - отметил депутат.

Приняв информацию к сведению, комитет рекомендовал региональным парламентам - членам ПАСЗР активнее содействовать установлению межрегиональных связей и развитию сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Владимир Мищенко проинформировал законодателей о реализации в Мурманской области системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В докладе прозвучало, что в рамках заключенного в 2013 году между Мурманской областью и АО «Управление отходами» концессионного соглашения созданы и уже эксплуатируются современные объекты обращения с ТКО – мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в сп. Междуречье Кольского района, две мусороперегрузочные станции в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции закрытого типа в гп. Заполярный. Реализация проекта учитывает потребности северной части Мурманской области в объектах по обработке и размещению ТКО и позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, вовлечь отходы во вторичный оборот, создать новые рабочие места.

Мусоросортировочный комплекс оснащён современным оборудованием, в основном ведущих российских производителей. На объекте планируется выделение вторичного сырья (лом чёрных и цветных металлов, текстиль, бой стекла, полимеры и макулатура) в количестве 15 % и более от общего объёма поступающих отходов. Отобранные на мусоросортировочном комплексе полезные фракции, пригодные к вовлечению в хозяйственный оборот, в основном, планируется направлять на утилизацию за пределы региона.

– В настоящее время прорабатывается вопрос реализации в 2019 году пилотного проекта по раздельному накоплению ТКО (с выделением 3 фракций – стекло, бумага, пластик) в 5 многоквартирных домах на территории города Полярные Зори. Для реализации проекта администрацией города совместно с АО «Управление отходами» и ООО «Кольская АЭС-Авто» планируется создание необходимой инфраструктуры, - сообщил Владимир Мищенко.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что работу по совершенствованию законодательства в сфере обращения с ТКО необходимо продолжать. Было принято решение о направлении обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с целью внести в федеральное законодательство корректировки, касающиеся полномочий органов местного самоуправления.

Парламентарии, подводя итоги заседания, подчеркнули, что обмен опытом между регионами Северо-Запада позволяют не только делиться передовыми знаниями и эффективными организационными решениями, но и дают возможность взглянуть на одни и те же проблемы с разных сторон.

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