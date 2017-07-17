Парочке сантехников-грабителей суд дал 17,5 года и 5 лет лишения свободы

Приговором суда Михаил Кучеров и Олег Кузнецов, признаны виновными в совершении ряда преступлений, связанных с тайным и открытым хищением чужого имущества.

Установлено, что указанные лица представлялись сантехниками и под надуманным предлогом осмотра водопроводных труб проникали в квартиры, где связывали потерпевших, применяя насилие либо, высказывая угрозы применения насилия, требовали передачи денежных средств и иного ценного имущества.

В случае оказания потерпевшими сопротивления, осужденные применяли насилие, в частности, одной из жертв нападения были причинены тяжкие телесные повреждения в виде ножевых ранений.

В результате совместных преступных действий потерпевшим причинён ущерб на сумму более 2 млн рублей. В каждом случае жертвами нападения являлись женщины, которые в силу физического превосходства нападавших не могли оказать сопротивление.

Судом первой инстанции по окончании судебного следствия Кузнецову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Кучерову в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы.