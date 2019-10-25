Парта Героя Советского Союза Леонида Ильича Елькина – для самых лучших учащихся школы № 5 посёлка Сафоново-1

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» в средней школе № 5 посёлка Малое Сафоново, которой руководит Евгения Гордеева, состоялась церемония открытия парты Героя Советского Союза Леонида Ильича Елькина. За этой партой будут сидеть победители Всероссийских, областных и городских олимпиад, отличники учёбы, школьники, добившиеся успехов в спорте.

В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских.

Эдуард Миронов призвал школьников помнить о героях, отдавших свои жизни ради Победы, не забывать погибших.

Евгений Алексеев напомнил школьникам, что в годы Великой Отечественной войны лётчики Алексей Маресьев и Захар Сорокин воевали без ног. А вот лётчик-разведчик Леонид Ильич Елькин без одного глаза. Его он потерял 27 июля 1942 года, когда его гидросамолёт обстреляла немецкая подлодка в районе Новой Земли. Елькин прославился бесстрашными разведывательными операциями. Этот лётчик освоил 8 типов самолётов.

Ему довелось повоевать и в советско-финской войне, где он выполнил 85 разведывательных полётов.

В августе 1943 года в Мурманск прибыла группа английских лётчиков с самолётами-разведчиками «Спитфайр». Им было необходимо найти место стоянки линкора «Тирпиц», но справиться с поставленной задачей они не смогли. И тогда они обратились к советским лётчикам.

Эту задачу в Альтен - фьорде выполнил на безоружном «Спитфайре» командир звена 4-й эскадрильи 118-го разведывательного авиаполка Леонид Елькин. Англичане не вылетали на разведку с облачностью ниже 5 тысяч метров. Елькин провёл разведку, летая на высоте 50 метров. Фашисты стреляли по нему почти в упор. Полученные данные позволили выполнить первую атаку на «Тирпиц». 22 января 1944 года Леониду Елькину было присвоено звание Героя Советского Союза, а через месяц он погиб в районе Нарвика.

Юлия Гладских отметила, что эта парта – третья в школах флотской столицы. В посёлке есть улица имени Леонида Елькина, а теперь в школе будет именная парта. Сидеть, учиться за ней – большая честь для каждого школьника.

Участники церемонии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.