Партия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость считает необходимым внести в Конституцию Российской Федерации положения, закрепляющие ответственность Правительства РФ за эффективность системы социального и пенсионного обеспечения. Соответствующие предложения были переданы партией рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Статья 114 Конституции Российской Федерации подробно описывает, что именно Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики, обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии и т.д. Но, как отмечают в Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, в тексте статьи ни разу не упоминается слово «пенсионное», хотя именно состояние системы пенсионного обеспечения непосредственно затрагивает интересы десятков миллионов людей.

По мнению партии пенсионеров, необходимость совершенствования законодательства о социальном и пенсионном обеспечении граждан нашей страны является прямым следствием практического воплощения принципов социального государства, зафиксированных в статье 7 Конституции Российской Федерации.

Для реализации конституционного принципа социального государства партия пенсионеров предлагает в тексте Конституции Российской Федерации возложить соответствующие функции и на Правительство Российской Федерации, для чего в статье 114 Конституции Российской Федерации:

• «пункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения, экологии;»;

• «пункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, социальному и пенсионному обеспечению граждан, борьбе с преступностью;».

Партия пенсионеров также предлагает внести в проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации следующие изменения, касающиеся предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:

• пункт «к» статьи 72 изложить в следующей редакции:

«к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о социальном и пенсионном обеспечении, о недрах, об охране окружающей среды».

«Партия пенсионеров надеется, что предложенные нами поправки позволят государству продемонстрировать уважительное отношение к старшему поколению граждан нашей страны и внимание к их нуждам», – резюмировал председатель Центрального совета партии пенсионеров Владимир Бураков.