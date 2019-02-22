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Мурманская область. Арктика22.02.19 11:07

Партия власти проведёт единый день предварительного голосования

Старт процедуре предварительного голосования (ПГ) «Единой России» дал секретарь генерального совета партии власти Андрей Турчак на заседании президиума генерального совета 21 февраля.

«Сегодня мы даём старт этой важной процедуре. Она даёт возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, – победы на выборах. Единый день предварительного голосования пройдёт 26 мая», – отметил Турчак, подчеркнув, что выдвижение кандидатов начнётся со следующей недели и продлится до конца апреля.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачность процедуры.

По словам Турчака, важный аспект процедуры ПГ – это «ПолитСтартап». «Это проект по отбору, поиску новых лиц, тех, кто эффективно может выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч, доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми, собирая наказы, не боясь проводить личные встречи», – заключил он.

Несколько странно выглядит уточнение пресс-службы «Единой России», в котором говорится, что в этом году авторизация для процедуры электронного предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг. Данное новшество будет сделано на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей. Невольно возникают крамольные мысли, а не манипулировали ли нами в предыдущие периоды тайного голосования.

Наш «Политбарометр» на это сообщение не реагирует, так как политической борьбы в этом году на региональной площадке не ожидается: политические партии, которые до сих пор называют «оппозиционными», настолько серьёзно «ушли в подполье», что их фактически не слышно и не видно. Фактически за внимание граждан в последнее время борются активисты «ЕР» и ОНФ, но это два сапога – пара!

 

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