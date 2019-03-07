Партия власти запустила сайт предварительного голосования

«Единая Россия» запустила обновленный сайт предварительного голосования (ПГ) с функцией электронного голосования, которая появится в мае - перед Единым днём предварительного голосования. Об этом было объявлено на партийном форуме «Информационные технологии», который проходит в Казани. По словам члена рабочей группы «Единой России» «Цифровая партия», руководителя IT-проектов партии Вячеслава Сатеева, все нововведения направлены на то, чтобы сделать процедуру ПГ максимально открытой и удобной.

«Мы обновили сайт предварительного голосования, внедрив в него функцию, которая дает возможность электронного голосования за кандидатов от партии. И сегодня мы официально запускаем ресурс. Доступ к голосованию через интернет будет предоставляться гражданам, прошедшим авторизацию через портал «Госуслуг», а данные по прописке и значит привязке к участку будут получаться уже из их паспортных данных без возможности их скорректировать. Для людей такая платформа существенно упростит саму процедуру голосования», - подчеркнул Сатеев.

Также он отдельно отметил усовершенствование личного кабинета участников предварительного голосования. «Кандидаты смогут самостоятельно заполнять свои личные страницы на этом сайте: ставить новости, ролики, фото, распространять свои страницы – личный кабинет теперь интегрирован со всеми социальными сетями. Также мы сделали адаптивную версию сайта под мобильные телефоны», - рассказал член рабочей группы.

Что касается самой системы электронного ПГ, то здесь, по словам Сатеева, основные силы были направлены на повышение прозрачности выборного процесса. «Основной принцип - делать выборы прозрачными, устраняя все промежуточные звенья в электоральном процессе. Собирать и предоставлять всю информацию о ходе голосования, о нарушениях, о результатах волеизъявления напрямую с участка или даже от самого избирателя», - подчеркнул он, отметив, что технология подсчёта голосов будет реализована на базе технологии блокчейн, которая исключает любую возможность модификации результатов голосования прямо в момент попадания электронного бюллетеня в хранилище и сделает процесс подсчета открытым к общественной проверке.

В заключение он сообщил, что в ближайшее время планируется запустить мобильную версию электронного предварительного голосования, напомнив, что возможность проголосовать через интернет была создана в 2018 году при помощи сервиса «Электронное предварительное голосование». «В электронном голосовании тогда приняло участие более 217 тысяч человек. Без преувеличения - это мировой рекорд для такого рода продуктов», - добавил он.