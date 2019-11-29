«Партизан» стал единственной командой, не проигравшей ни одного матча в играх первого этапа соревнований по мини-футболу региональной лиги «МегаСпорт»

В Мурманске завершился первый этап 7-го сезона масштабных соревнований для любительских команд по мини-футболу региональной лиги «МегаСпорт».

Этот спортивный турнир проходит в четыре этапа, включает в себя пять лиг (дивизионов) и длится 7 месяцев - с октября по май. В нём принимают участие сборные крупных предприятий и организаций Мурманской области. В этом сезоне на участие в первом этапе турнира зарегистрировались 46 команд.

Кольский район на турнире представляет команда «Партизан», в составе которой играют пятеро сотрудников исправительной колонии особого режима № 16: Вишняков Александр, Кириллов Виталий, Стасурик Сергей, Михайлов Евгений и Лысачек Валерий.

Всего на первом этапе команды сыграли 131 матч. Примечательно, что «Партизан» стал единственной командой, не проигравшей ни одного матча. Это позволило ей стать безоговорочным лидером в сильнейшем дивизионе. А сотрудник ИК-16 - вратарь команды Виталий Кириллов был признан «Лучшим игроком турнира». Футбольный клуб "Партизан» также получил возможность представлять Мурманскую область на Северо-Западе.

Но почивать на лаврах победителей игрокам «Партизана» придётся недолго. Уже в эти выходные начинается второй этап 7-го сезона, на котором команде надо выступить также достойно и подтвердить звание сильнейшей команды высшего дивизиона лиги мини-футбола «МегаСпорт».