Парусно-моторная яхта «Rusarc Аurora», проведя уникальные исследования в Арктике, зашла в Мурманск

Судно вернулось в Мурманск из арктического похода к острову Виктория, расположенному в Баренцевом море между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, где экипаж яхты провёл уникальные исследования и эксперименты по прохождению радиосигналов в условиях Арктики.

Научная экспедиция была организована при содействии Союза радиолюбителей России и Русского географического общества.

После проведения пограничных и таможенных процедур в Мурманском морском торговом порту «Rusarc Aurora» отправилась вдоль побережья Скандинавии во французский порт Брест, а затем планирует совершить трансатлантический переход к мысу Горн, в Южную Америку.