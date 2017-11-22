Паспорта вручили в новом МФЦ посёлка Североморск-3

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи правительства Мурманской области Тимур Лапин и директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г.Североморск Елена Завадская приняли участие в открытии современного зала приёма и ожидания структурного подразделения МФЦ в посёлке Североморск-3.

В этом зале прошла церемония вручения Владимиром Евменьковым паспорта Александру Новикову, которому он вручил и памятный подарок. А для зала ожидания МФЦ глава ЗАТО вручил настенные часы с символикой флотской столицы.

От жителей Североморска-3 поступали обращения с просьбой обустроить зал приёма и ожидания поселкового МФЦ. И их просьба была выполнена. Теперь зал отвечает всем требованиям.