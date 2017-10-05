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Мурманская область. Арктика05.10.17 10:09

Пассажир такси, решив не оплачивать поездку, избил палкой водителя

В ночное время суток, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску увидели как возле отделения банка, расположенного по улице Папанина, происходит драка между двумя мужчинами. Сотрудники полиции поспешили к месту происшествия, чтобы пресечь противоправное деяние. К этому моменту один из участников потасовки попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 30-летний житель областного центра.

Пострадавший мужчина 1978 года рождения с сотрясением головного мозга и переломом руки был направлен в медицинское учреждение. Врачи квалифицировали полученные им телесные повреждения как причинившие вред здоровью средней степени тяжести.

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что он работает водителем такси. Он рассказал, что после осуществления очередной заявки, как только такси доехало до места назначения, пассажир, не расплатившись, вышел из машины. Потерпевший попытался его остановить и получить свои деньги. Однако мужчина схватил деревянную палку, лежащую на земле, и начал наносить водителю удары по лицу и телу.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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