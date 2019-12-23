Пассажиропоток аэропорта Мурманск в 2019 году впервые в истории достиг показателя в один миллион человек

Впервые в истории работы аэропорта Мурманск пассажиропоток достиг одного миллиона человек. Это важный индикатор, который указывает на рост популярности воздушного транспорта у жителей и гостей региона, повышение деловой активности и интереса к Мурманской области со стороны российских и иностранных туристов. Состоялась торжественная церемония, посвященная миллионному пассажиру, обслуженному в аэропорту Мурманск, в которой принял участие и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин.

Аэропорт Мурманск является главной воздушной гаванью Мурманской области и важным звеном в транспортной системе региона. Для обеспечения качественного и своевременного обслуживания растущего количества пассажиров в аэропорту ведутся работы по реконструкции парковочного комплекса, впереди реконструкция аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.

Лишь год назад здесь чествовали рекордного 900-тысячнго пассажира, и вот – миллион. Правительство Мурманской области заинтересовано в развитии инфраструктуры воздушного транспорта, в расширении географии полетов из аэропортов Мурманской области и в доступности воздушного транспорта для жителей региона. Для обеспечения удобства пассажиров министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заключен государственный контракт на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршруту № 106 (Н) «Мурманск – Аэропорт» в ночное время. С 1 ноября 2019 года осуществляются ночные рейсы по маршруту № 106 (Н) «Мурманск – Аэропорт» с отправлением от железнодорожного вокзала города Мурманска в 0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00. Из аэропорта отправление в 1.00, 2.45, 4.00, 5.00.

Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусматривает в период с 2019 по 2023 год реконструкцию аэропортового комплекса Мурманска с финансированием из средств федерального бюджета в общем объёме более 2,8 млрд рублей.