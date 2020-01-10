Пассажиропоток аэропорта Мурманска перевалил за миллион человек

Аэропорт «Мурманск» в 2019 году обслужил 1 млн 29 тысяч 661 человека. Рост пассажиропотока за год составил 9,8%. Только в декабре ушедшего года услугами воздушной гавани Заполярной столицы воспользовались более 96 тысяч пассажиров. Это на 19,2% больше, чем в декабре 2018 года.

«В целом, 2019 год был успешным для аэропорта: воздушная гавань работала чётко и слаженно, что подтверждается уверенным ростом ключевого показателя – впервые в новейшей истории мы обслужили миллионного пассажира. Кроме того, воздушная гавань Мурманска вошла в ТОП-100 самых пунктуальных аэропортов мира», – комментирует генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.