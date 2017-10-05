Патриотический подарок портовиков на День города

4 октября в кинотеатре «Мурманск» телеведущий и продюсер Валдис Пельш представил жителям столицы Кольского Заполярья свой новый документальный фильм «Полярное братство».

Партнером проекта выступил Мурманский морской торговый порт. Портовики пригласили на премьеру фильма и встречу с его авторами ветеранов войны и труда, мурманских школьников и студентов, военнослужащих Северного флота. Также билеты на единственный киносеанс все желающие могли бесплатно получить в кассах кинотеатра.

«Полярное братство» повествует о небольшом эпизоде в самом начале Великой Отечественной войны. Тогда в район Мурманска по программе «Ленд-лиза» стали поступать первые английские военные самолеты. Их доставили британские летчики, которые не только учили своих советских коллег управлять новыми винтокрылыми машинами, но и вместе с ними вылетали на боевые задания.

Качественная компьютерная графика, колоризированная историческая хроника, а главное - рассказы участников тех событий. Они прекрасно помнят, как сражались против фашистов плечом к плечу с советскими пилотами, какие прозвища давал всем главный балагур полка, каким был легендарный ас – Борис Сафонов, первый в ходе войны дважды Герой Советского Союза.

Один из небольших финальных фрагментов фильма съёмочная группа снимала в августе прошлого года на причалах Мурманского морского торгового порта. И вот теперь портовики не только подарили мурманчанам возможность одними из первых увидеть на большом экране уникальный фильм, но и пригласили авторов проекта, чтобы они рассказали о нём, как говориться, «от первого лица».

После киносеанса авторы картины пообщались со зрителями и ответили на многочисленные вопросы. Кстати, следующий показ «Полярного братства» запланирован уже на 8 октября в США, где фильм удостоен одной из кинопремий.