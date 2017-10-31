«Патруль» отдельного батальона ДПС ГИБДД по г.Мурманску победил в товарищеском матче по хоккею «МВД-51» - команду сотрудников МО МВД России «Апатитский»

В минувшие выходные в Апатитах состоялся товарищеский матч между хоккейной командой «МВД-51» сотрудников МО МВД России «Апатитский» и командой «Патруль» ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Мурманску. Открытие зимнего хоккейного сезона среди команд полицейских Заполярья уже второй год проходит на территории г.Апатиты.

Первый гол в ворота соперника забил инспектор дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД Алексей Огурцов. Далее в ходе игры преимущество по забитым шайбам продолжала одерживать команда «Патруль». В результате игра закончилась со счётом 4:1 в пользу дорожных полицейских Мурманска.

Несмотря на то, что матч имел статус товарищеского состязания, обе команды отчаянно сражались за победу до конца и показали динамичную и интересную игру. По окончанию матча в знак дружбы команды обменялись вымпелами.

Стоит отметить, что команда сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску занимается хоккеем с шайбой в течение четырех лет. Команду возглавляет капитан полиции ОБ ДПС Роман Чернышов, который был инициатором ее создания, предложив коллегам в свободное от работы время заниматься любимым спортом. За прошедшие четыре года дорожные полицейские неоднократно становились призерами соревнований среди любительских команд Заполярья.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в Апатитах команда из сотрудников всех подразделений МО МВД России «Апатитский» была создана только в прошлом году. Полицейские также занимаются любимым спортом в свободное от службы время. Тренирует команду на добровольных началах старший тренер профсоюзной организации АО «Апатит» Аркадий Юрьевич Алехин.