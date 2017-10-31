Ночь стала длиннее, лыжную трассу в Долине Уюта будут освещать дольше11 островов в Арктике открыли за последние пять лет гидрографы ВМФ РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.10.17 12:50

«Патруль» отдельного батальона ДПС ГИБДД по г.Мурманску победил в товарищеском матче по хоккею «МВД-51» - команду сотрудников МО МВД России «Апатитский»

В минувшие выходные в Апатитах состоялся товарищеский матч между хоккейной командой «МВД-51» сотрудников МО МВД России «Апатитский» и командой «Патруль» ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Мурманску. Открытие зимнего хоккейного сезона среди команд полицейских Заполярья уже второй год проходит на территории г.Апатиты.

Первый гол в ворота соперника забил инспектор дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД Алексей Огурцов. Далее в ходе игры преимущество по забитым шайбам продолжала одерживать команда «Патруль». В результате игра закончилась со счётом 4:1 в пользу дорожных полицейских Мурманска.

Несмотря на то, что матч имел статус товарищеского состязания, обе команды отчаянно сражались за победу до конца и показали динамичную и интересную игру. По окончанию матча в знак дружбы команды обменялись вымпелами.

Стоит отметить, что команда сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску занимается хоккеем с шайбой в течение четырех лет. Команду возглавляет капитан полиции ОБ ДПС Роман Чернышов, который был инициатором ее создания, предложив коллегам в свободное от работы время заниматься любимым спортом. За прошедшие четыре года дорожные полицейские неоднократно становились призерами соревнований среди любительских команд Заполярья.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в Апатитах команда из сотрудников всех подразделений МО МВД России «Апатитский» была создана только в прошлом году. Полицейские также занимаются любимым спортом в свободное от службы время. Тренирует команду на добровольных началах старший тренер профсоюзной организации АО «Апатит» Аркадий Юрьевич Алехин.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 137 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:20«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:15Городские хроники (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 25 копеек, евро – почти на 43 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика