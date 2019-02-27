Павел Алиев, апатитчанин, занял третье место в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического объединения» Всероссийского конкурса «Делай, как я»

В День защитника Отечества в Музее Победы прошло торжественное закрытие всероссийского конкурса «Делай, как я». Эксперты наградили лучших руководителей и курсантов военно-патриотических клубов со всей страны.

Перед церемонией участники мероприятия возложили цветы в Зале Памяти и Скорби, почтив память миллионов наших соотечественников, погибших и пропавших без вести.

Почётными гостями стали кавалер Ордена Мужества, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина, руководитель Военно-патриотического центра «Вымпел» Вячеслав Омельченко, заместитель директора Роспатриотцентра Дмитрий Блужин, председатель жюри, кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник Сибирского института управления филиала РАНХиГС и заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Валентина Пель, руководитель военно-патриотического направления Российского движения школьников Евгений Носиков.

В этом году на конкурс поступило около 600 работ из 58 регионов, только 150 авторов лучших работ были приглашены в столицу. В течение четырех дней участники рассказывали о своей деятельности, проходили испытания и тестирования, демонстрировали физическую подготовку.

В номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического объединения» одним из победителей стал юный житель Апатитов Павел Алиев, занявший третье место.

Ежегодный всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!» проводится ВПЦ «Вымпел» и Роспатриотцентром при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Российского движения школьников.