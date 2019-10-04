Павел Глоба представил новый роман в МурманскеЛётчики авиагруппы «Стрижи» покажут своё мастерство в небе Мурманска
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Мурманская область. Арктика04.10.19 19:00

Павел Глоба представил новый роман в Мурманске

26 сентября Мурманск вновь посетил астролог с мировым именем Павел Глоба. Он представил заполярному читателю новый роман в двух томах «Юбилей Демона» (https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/2019/09/27/pavel-globa-posetil-murmansk-i-predstavil-novyy-roman).

На презентации автор ответил на вопросы горожан, лично пообщался с начинающими астрологами. Павел Глоба дал интервью телеканалу «Арктик-ТВ» в котором рассказал о том, что такое Лермонтовский цикл и как он влияет на российскую историю, а также о том, что ждёт область в ближайшие годы (https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/2019/10/03/proshe-govorya-22).

На следующий день астролог приехал в Филармонию, он стал гостем торжественной церемонии инаугурации губернатора Андрея Чибиса.

Павел Глоба дал краткий астрологический прогноз: звёзды будут помогать Мурманской области: «Вот полтора года точно ничего не будет, потому что новый проект вообще мирового масштаба начнётся, на мой взгляд, в конце 2020 года. Это соединение Юпитера с Сатурном. Всегда это бывает задел на 20 лет вперед» (https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/2019/09/27/sostoyalas-inauguraciya-gubernatora-murmanskoy-oblasti-andreya-chibis)

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