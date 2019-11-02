Павел Кулижников - чемпион России

В подмосковной Коломне стартовал Чемпионат России по конькобежному спорту.

В первый день соревнований были разыграны четыре комплекта медалей. На дистанции в 500 метров победу одержал Павел Кулижников, который представляет Мурманскую область. Его результат – 34,51. Ближайший преследователь Кулижникова отстал на 0,19 секунд.

Как отмечает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, чемпионат России является отборочным стартом для участия в первых этапах Кубка мира в новом сезоне.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и двукратным чемпионом Европы.