Мурманская область. Арктика02.11.19 10:30
В первый день соревнований были разыграны четыре комплекта медалей. На дистанции в
500 метров победу одержал Павел Кулижников, который представляет Мурманскую область. Его результат – 34,51. Ближайший преследователь Кулижникова отстал на 0,19 секунд.
Павел Кулижников - чемпион России
В подмосковной Коломне стартовал Чемпионат России по конькобежному спорту.
В первый день соревнований были разыграны четыре комплекта медалей. На дистанции в
Как отмечает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, чемпионат России является отборочным стартом для участия в первых этапах Кубка мира в новом сезоне.
Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и двукратным чемпионом Европы.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
-Скоро в эфире17:35«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:45Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЗа девять месяцев текущего в Мурманской области обнаружено 8 нелегальных кредиторов, которые незаконно выдавали гражданам займы-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – почти на 29 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыНа основе цифровизации Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 250 человек