Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Ангелина Голикова завоевали пять медалей на IV этапе Кубка Мира по конькобежному спорту

Спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Мурманской области по конькобежному спорту Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Ангелина Голикова завоевали пять медалей различной пробы на проходящем в японском Нагано IV этапе Кубка Мира по конькобежному спорту.

На дистанции 500 метров Павел, восстановившись после недавней травмы, завоевал «бронзу», Ангелина – «серебро». Оба уступили только хозяевам соревнований – японским конькобежцам.

Как сообщает Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области, в командном спринте на дистанции 1200 метров Павел Кулижников и Руслан Мурашов в составе российской команды завоевали «золото», оставив хозяев соревнований, сборную Японии, на втором месте. «Бронза» – у сборной команды Канады.

Женский командный спринт завершился серебряной наградой для Ангелины Голиковой. Команда в составе Ольги Фаткулиной, Дарьи Качановой и Ангелины Голиковой до последнего претендовала на золото, но в итоге уступила сборной Нидерландов 1,05 секунды, оставив на третьем месте команду Японии.