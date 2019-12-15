Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Ангелина Голикова завоевали пять медалей на IV этапе Кубка Мира по конькобежному спорту
Спортсмены-инструкторы Центра спортивной подготовки Мурманской области по конькобежному спорту Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Ангелина Голикова завоевали пять медалей различной пробы на проходящем в японском Нагано IV этапе Кубка Мира по конькобежному спорту.
На дистанции
Как сообщает Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области, в командном спринте на дистанции
Женский командный спринт завершился серебряной наградой для Ангелины Голиковой. Команда в составе Ольги Фаткулиной, Дарьи Качановой и Ангелины Голиковой до последнего претендовала на золото, но в итоге уступила сборной Нидерландов 1,05 секунды, оставив на третьем месте команду Японии.