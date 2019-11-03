Павел Кулижников завоевал две золотые медали на чемпионате России по конькобежному спорту

Павел Кулижников победил на дистанциях 500 и 1000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту, который проходит в Коломне, с результатами 34,51 секунды и 1 минута 08,63 секунды соответственно. Чемпионат России на отдельных дистанциях является квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира-2019/2020. На чемпионате представлено более 30 регионов страны.

Кроме того, на дистанции 500 метров ещё два наших спортсмена стали бронзовыми призерами. Руслан Мурашов пробежал полкилометра за 34,9 секунды, результат Ангелины Голиковой – 37,8 секунды.

Напомним, Павел Кулижников выступает за Мурманскую область с 2013 года, в настоящее время является спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки Мурманской области и спортсменом спортивной школы олимпийского резерва г. Мончегорска. Заслуженный мастер спорта. Абсолютный чемпион мира 2018 года в спринтерском многоборье, неоднократный победитель чемпионатов мира, России и всероссийских соревнований, член сборной команды России по конькобежному спорту.