Павел Кулижников завоевал две золотые медали на чемпионате России по конькобежному спорту
Павел Кулижников победил на дистанциях 500 и
Кроме того, на дистанции
Напомним, Павел Кулижников выступает за Мурманскую область с 2013 года, в настоящее время является спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки Мурманской области и спортсменом спортивной школы олимпийского резерва г. Мончегорска. Заслуженный мастер спорта. Абсолютный чемпион мира 2018 года в спринтерском многоборье, неоднократный победитель чемпионатов мира, России и всероссийских соревнований, член сборной команды России по конькобежному спорту.