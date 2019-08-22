Павел Самусенко – в числе призёров Первенства мира по плаванию

С 20 по 25 августа в Будапеште (Венгрия) в спортивном комплексе «Дунай Арена» проходит Первенство мира по плаванию 2019 года. Комплекс имеет два 50-метровых бассейна и трибуны вместимостью более 5300 зрителей. Он был возведён за рекордные два года к Чемпионату мира по водным видам спорта 2017 года.

Соревнования проводятся среди девушек 14-17 лет и юношей 15-18 лет. В составе сборной команды России выступает и наш земляк, один из сильнейших пловцов Мурманской области Павел Самусенко.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам первого дня соревнований представители сборной России (с участием Самусенко Павла) на дистанции 4х100 м свободным стилем завоевали серебряную медаль, уступив лишь команде Соединенных Штатов Америки.