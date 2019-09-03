Павел Самусенко мечтает попасть в основной состав сборной России и участвовать в Олимпиаде

В комитет по физической культуре и спорту Мурманской области вчера вместе со своими родителями приехал победитель и 3-кратный серебряный призёр Первенства мира по плаванию Самусенко Павел, чтобы дать интервью по итогам своей победы.

В ходе пресс-конференции Павел рассказал о том, какой путь он прошёл для того, чтобы достичь таких высоких спортивных вершин, поделился с нами особенностями организации тренировочного процесса и тем, с какими трудностями приходится сталкиваться, чтобы добиться результата, будь то необходимость постоянной поддержки своей физической формы или совмещения тренировок с учёбой. Кстати, несмотря на непрекращающийся тренировочный процесс и постоянные разъезды на сборы и соревнования, Павел окончил школу практически с золотой медалью, получив аттестат всего с двумя четверками. Это ещё раз указывает на наличие у него настоящих «бойцовских» качеств, присущих профессиональным спортсменам. Быть первым всегда и везде, несмотря ни на что.

Приехала поздравить Пашу и его первый тренер, Заднепровская Оксана Вячеславовна, человек, который начал раскрывать в Павле потенциал с самого начала его спортивной карьеры, начавшейся в ДЮСШ г.Полярные Зори. Ну, а он, в свою очередь, поблагодарил Оксану Вячеславовну за все знания и умения, время и душу, которые она вложила, для того чтобы верхняя ступень пьедестала стала для Павла не мечтой, а реальностью.

В планах у Паши цель, которая не требует комментариев - попадание в основной состав сборной России и, конечно же, участие в Олимпиаде!