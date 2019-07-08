Павел Самусенко, преодолев 50 метров на спине, стал обладателем бронзовой медали на Первенстве Европы по плаванию!

С 3 по 7 июля в Казани проходило Первенство Европы среди юниоров по плаванию и прыжкам в воду. Среди представителей Российской Федерации в составе сборной страны боролся за победу и наш спортсмен - Самусенко Павел.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам соревнований на дистанции 50 метров на спине Павел вошёл в тройку призеров и стал обладателем бронзовой медали с результатом 25,59 секунды.