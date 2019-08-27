Павел Самусенко, воспитанник ГАУМО «КСШОР», стал обладателем золотой медали Первенства мира по плаванию

В последний день соревнований Первенства мира по плаванию, которое проходило с 20 по 25 августа в Будапеште, наш пловец Павел Самусенко, воспитанник ГАУМО «КСШОР», завоевал золотую медаль в комбинированной эстафете 4х100.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Первенство мира по плаванию-2019 добавило в его копилку три серебряные медали в составе эстафет: 4х100 кролевая, 4х100 комбинированная mix, 4х100 кролевая mix и «золото» в комбинированной 4х100.