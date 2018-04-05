Паводковая ситуация в областном центре на контроле городских властей

В Мурманске установилась тёплая погода, началось активное таяние снега. Специалисты «Управления дорожного хозяйства» освобождают от воды проезжую часть, прочищают водоотводные каналы.

– Городская ливневая сеть составляет 120 километров, большая часть – открытого типа, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Для качественной расчистки применяется комбинированная уборка, ручная и механизированная.

Нужно отметить, что в настоящий момент уборка на городских улицах ведется круглосуточно. Сотрудники УДХ работают во всех округах города, количество техники зависит от конкретного участка, его сложности и протяженности.

Стоит отметить, что за ситуацию во дворах отвечают управляющие организации. К сожалению, далеко не всегда они добросовестно относятся к своим обязанностям.